Сергей Собянин открыл четвертый московский сезон велопроката

В Москве открылся городской велопрокат

Сергей Собянин открыл на Трубной площади очередной, четвертый по счету, сезон московского велопроката.

"Уже невозможно представить себе город без этой услуги, которой регулярно или время от времени пользуются 290 тысяч москвичей и гостей столицы. Число велосипедов за эти годы выросло в 5 раз, а число поездок – в 14 раз", – сказал мэр.

Собянин добавил, что в этом году запустят пилотный проект проката электровелосипедов и, если это новшество приживется, его внедрят на постоянной основе. Они будут размещены на 10 станциях, цель проекта – проверка работоспособности и функционирования инфраструктуры проката, а также оценка уровня спроса на услуги.

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Сезон проката 2016 года начинается с 2,6 тысячи велосипедов и 300 станций (в 2013 году было доступно 550 велосипедов на 79 станциях). В течение ближайших месяцев планируется увеличить количество велосипедов на 700, а количество станций – на 70. Ожидается, что в новом сезоне число поездок превысит 1 миллион.

Станции велопроката полностью покроют центральную часть города, а также будут открыты в Юго-Западном и Северо-Восточном округах. Схема размещения составлена с учетом основного предназначения велопроката – выполнять транспортную функцию, обеспечивая возможность совершать поездки на короткие расстояния.

"Мосгорсправка": Как работает городской велопрокат

Как взять велосипед напрокат

Чтобы арендовать велосипед, сначала нужно зарегистрироваться. Сделать это можно тремя способами:

На сайте velobike.ru;

С помощью мобильного приложения;

На терминалах станций велопроката.

Для пользования велопрокатом необходимо иметь банковскую карту, ее данные, помимо имени, номера телефона, адреса электронной почты, вводятся при регистрации. По желанию к учетной записи можно привязать карту "Тройка".

После регистрации пользователь получает логин и пароль для доступа в личный кабинет, в котором можно ознакомиться со статистикой поездок и информацией об оплате.

На самих станциях можно взять и забрать велосипед, зарегистрироваться в системе "Велобайк", пополнить "Тройку", оплатить парковку и посмотреть карту города.

Наиболее популярные тарифы для коротких поездок остались в этом году без изменений: день стоит 150 рублей, месяц – 600 рублей. Также на карте блокируется тысяча рублей. Сезонный тариф стоит 1200 рублей, дополнительная сумма на карте не блокируется.

После оплаты пользователь получает возможность брать велосипед бесплатно неограниченное количество раз в течение времени действия тарифа, однако длительность каждой сессии не должна превышать 30 минут.

Если горожанин забудет сдать байк в течение получаса, то из заблокированной суммы на карте спишут стоимость превышения: первые 30 минут – бесплатно; от 30 минут до часа – 30 рублей; от часа до двух часов – 100 рублей; от двух до трех часов – 450 рублей; от трех до шести часов – тысячу рублей; более шести часов, но менее суток – 1,5 тысячи рублей.

Угон или утеря велосипеда обойдутся в 30 тысяч рублей, невозврат велосипеда через сутки пользования – 3 тысячи рублей, поломка – от 3 до 30 тысяч рублей. Если велосипед не вернут на станцию в течение 24 часов с момента старта, он начнет издавать звуковой сигнал.