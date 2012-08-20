Режиссер Андрей Кончаловский отмечает 75-летний юбилей

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Знаменитый режиссер театра и кино Андрей Кончаловский 20 августа отмечает 75-летний юбилей. С этим событием его поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы, говорится: "Ваш юбилей — заметное событие в московской и общероссийской культурной жизни, которую Вы обогащаете своим ярким талантом. Известный режиссер, Вы вносите большой вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественного кинематографа. Ваши блестящие работы заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь миллионов зрителей в России и за рубежом".

Режиссер является сыном писателя и поэта Сергея Михалкова и братом кинорежиссера Никиты Михалкова. В 1965 году Кончаловский окончил режиссерский факультет ВГИКа и снял свой дебютный фильм "Первый учитель" по повести Чингиза Айтматова.

Всего на счету режиссера более двадцати кинокартин. Среди них "Романс о влюбленных", "Дворянское гнездо", "Курочка Ряба", "Дом дураков", "Одиссей" и другие. Творчество Кончаловского известно не только в России, но и за рубежом.

В 1980 году он был удостоен звания народного артиста РСФСР. С 2010 года Андрей Кончаловский является членом Общественной палаты России.