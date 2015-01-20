Сергей Собянин уволил глав управ Мещанского и Тимирязевского районов

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Сергей Собянин своим распоряжением уволил глав управ Мещанского и Тимирязевского районов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Оба руководителя управ – Борис Ладожский и Игорь Драгин соответственно – были освобождены от должности по собственной инициативе.

Вместе с тем были назначены трое новых глав управ. Так, руководителем управы района Проспект Вернадского стал Гаджимурат Изутдинов, Вешняки – Павел Бида, а Новогиреево – Александр Хрулев.