Власти Москвы потратили 32 млрд руб. на здоровье женщин и детей

В рамках программы "Столичное здравоохранение" московские роддома оснащают современным оборудованием. Капитальный ремонт и реорганизацию уже провели в роддоме №17

В рамках городской Программы модернизации здравоохранения на 2011–2012 годы на сохранение детского и женского здоровья направляется треть всех средств. Это около 32 миллиардов рублей, уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, так заявление Сергей Собянин сделал во время посещения роддома №17 в САО Москвы. В рамках программы по модернизации здравоохранения в роддоме обновляют оборудование и обучают персонал работе с новой техникой. Кроме того, в учреждении проведен ремонт.

В ходе осмотра отделения реанимации роддома Сергей Собянин отметил: "В целом по городу количество коек, которые предназначены для реанимации, возрастает на 70 процентов, а количество коек для недоношенных детей и детей с патологией — на 60 процентов".