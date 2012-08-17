Олег Табаков отмечает день рождения

ИТАР-ТАСС

Народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова и театра-студии "Табакерка" Олег Табаков отмечает 17 августа свое 77-летие. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил актера и режиссера с днем рождения, сообщает пресс-служба правительства Москвы.



"Актер редкого дарования, Вы признаны и любимы миллионами почитателей Вашего таланта. В Вашей творческой биографии более сотни работ в кино, картины с Вашим участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа", - говорится в поздравительной телеграмме мэра.

Олег Табаков родился в Саратове в семье врачей. В 1953 году поступил в школу-студию МХАТ, где за ним закрепилось звание одного из лучших студентов. Играл в "Современнике" и снимался в кино.



Его первой работой в театре стал спектакль "Вечно живые" Виктора Розова, в котором Табаков сыграл роль студента Миши. Впоследствии зрители оценили талант актера, задействованного в постановках "Голый король", "Три желания", "Обыкновенная история".

Среди его наиболее известных киноработ: "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", " Д’Артаньян и три мушкетера".

В 1968 году Табаков дебютировал в роли режиссера, поставив в молодежной студии "Современника" студенческий дипломный спектакль "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя.

В 1970 году Олег Павлович был назначен на должность директора театра "Современник". Вскоре занялся преподавательской деятельностью. В 2001-м стал художественным руководителем МХАТ имени Чехова.

Табаков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством " I степени.