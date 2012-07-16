В районе Теплый стан благоустроят дворы и проведут линию метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом благоустройства дворов в районе Теплый стан на Ленинском проспекте, сообщает РИА Новости.

Программа благоустройства района Теплый стан на 2012 год предусматривает благоустройство 41 двора. В рамках программы планируется отремонтировать детские площадки, малые архитектурные формы и газоны.

В районе появятся парковочные карманы на 321 машино-место, новые малые архитектурные формы, контейнерные площадки, ограждения и цветники.

Кроме того, планируется отремонтировать 47,2 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия.

Мэр пообещал жителям района установить освещение в 6 тысячах дворов. «Но самый главный подарок сделаем - будет тут линия метро», - сказал Собянин.

В 2013 году начнется реконструкция Ленинского проспекта с оборудованием выделенных полос для общественного транспорта, по которым пустят экспрессный автобусный маршрут.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что до конца 2012 года будет благоустроено 6,5 тысячи дворов и отремонтировано 10 тысяч подъездов.

В этом году на благоустройство дворов с созданием новых парковочных мест городские власти выделили более 20 миллиардов рублей. Число обустроенных парковочных мест в московских дворах увеличится на 113,4 тысячи.