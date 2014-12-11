План развития Новой Москвы обсудят с горожанами - Собянин

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В скором времени власти представят для общественного обсуждения план территориального развития Новой Москвы, рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы практически закончили проект планировки административно-делового центра в поселке Коммунарка. Он будет публично обсуждаться, затем мы его примем и начнем реализовывать. Более того, на всю территорию Новой Москвы разработан Территориальный план развития, который тоже представят на всеобщее обсуждение", - отметил мэр Москвы.

Он также рассказал, что развитие присоединенных территорий позволит сбалансировать транспортную нагрузку в городе. "Уже создается больше рабочих мест, чем мест для проживания граждан. И это главное стратегическое направление развития этой территории", - добавил Сергей Собянин.

Кроме того, по его словам, в Новой Москве будут реализованы и масштабные экологические проекты.

Как развиваются территории Новой Москвы

Напомним, что 4 декабря, московская градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) рассмотрела на заседании проект нового административного центра (АДЦ) около поселка Коммунарка. Также ГЗК обсудила проекты территориальных схем Троицкого и Новомосковского административных округов.

Создание нового административно-делового центра позволит сократить дефицит рабочих мест в южном и юго-западном секторах города. Кроме того, в АДЦ переедет несколько коммерческих и государственных структур. По мнению властей, это снизит административную, деловую и транспортную нагрузку на исторический центр столицы.

Общая площадь территории делового центра составит 307 гектаров. Площадь застройки превысит 4 миллиона квадратных метров. На территории центра планируется разместить смешанную общественно-деловую застройку (офисы, торговые центры, объекты культуры, образования, транспортной инфраструктуры, включая депо метрополитена) общей площадью более 3 миллионов квадратных метров, а также кампус университета МИСиС на отдельном участке в 505,7 тысячи квадратных метров.

Транспортное обслуживание АДЦ будут осуществлять Калужское шоссе, новые трассы Солнцево - Бутово - Видное и МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево, а также магистральные улицы районного значения и местные дороги.

На территории центра появятся две станции метро: "Коммунарка" и "Столбово". Они станут частью проектируемой линии "Улица Новаторов" - "Столбово". Со станций можно будет перейти на строящийся Третий пересадочный контур метрополитена. На основе станций метрополитена сформируют транспортно-пересадочные узлы.