Реконструкция Бульварного кольца завершится в 2012 году

Реконструкция Бульварного кольца завершится в этом году, сообщает сайт Информационного центра Правительства Москвы.

Сергей Собянин заявил, что работы проводятся очень бережно, архитектурный облик города будет сохранен. В ходе строительства будут отремонтированы дорожки, малые архитектурные формы и скамейки. Также в центре установят хорошее освещение и высадят полторы тысячи кустарников.

На данный момент в ЦАО подходит к концу восстановление Яузского, Гоголевского, Петровского и Сретенского бульваров. В планах на 2012 год - Тверской и Покровский бульвары.

Напомним, что Бульварное кольцо, состоящее из десяти бульваров общей площадью 17,6 гектара, является памятником садово-паркового искусства.