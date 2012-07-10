Две трети жителей столицы одобряют работу Сергея Собянина

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Работу Сергея Собянина в качестве мэра столицы за два года одобряют почти 70 процентов москвичей, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Телефонный опрос горожан проводился в конце июня. В нем приняли участие 1,2 тысячи респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

«Работу мэра Москвы за два года в целом одобряют две трети опрошенных москвичей – 68 %. Чем старше респонденты и чем выше их материальная самооценка, тем чаще они высказывают позитивные оценки: 75% пенсионеров и тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее, удовлетворены работой мэра», - уточняется в материалах.

Больше всего скептиков в этом вопросе среди молодежи в возрастной группе 18-24 года.

Социологи заявляют, что у 40% горожан Сергей Собянин вызывает положительные эмоции, у 29% - нейтральные и лишь у 13% - отрицательные.

В числе положительных результатов работы команды московского мэра москвичи назвали, прежде всего, улучшение состояния дорог (30%), благоустройство (24%), организацию парковок (13%). Также были названы решение проблем детей (9%), улучшение ситуации с ларьками и рынками (7%).

Отмечается, горожане ценят в своем мэре такие качества, как доверие, активность, энергичность, забота о людях.

Напомним, должность столичного градоначальника Собянин занял в конце октября 2010 года, сменив на этом посту Юрия Лужкова.