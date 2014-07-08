АПЭК опубликовало новый рейтинг влияния глав субъектов

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Первое место в июньском рейтинге влияния глав регионов России занял Сергей Собянин, сообщает во вторник, 8 июля, Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Согласно рейтингу агентства, столичный мэр получил средний результат - 8,25 баллов. На 2-м месте находится губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (8,1 баллов). На 3-м - глава Чечни Рамзан Кадыров (8 баллов).

4-е место досталось президенту Татарстана Рустаму Минниханову (7,65 баллов). На 5 месте расположился и. о. губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (7,5 баллов).

И. о. губернатора Нижегородской области Валерий Шанцев занял 6 место (7,25 баллов). На 7 месте - и. о. губернатора Самарской области Николай Меркушин. И. о. главы республики Крым Сергей Аксенов - на восьмом месте (6,57 баллов).

Агентство политических и экономических коммуникаций - российская компания, которая занимается исследованиями, в числе которых политические, рейтинговые и региональные, а также проводит мониторинг общественных коммуникаций и медиа-проектов. Агентство создано в 2004 году.