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Сергей Собянин произвел ряд кадровых перестановок в руководстве органов власти столицы. Соответствующие документы размещены на официальном сайте правительства Москвы.

В частности, распоряжением мэра на должность главы управы Ломоносовского района назначен Роман Коровин. На должность зампрефекта ЮЗАО назначен Алексей Толмачеев. Одновременно он освобождается от должности главы управы Академического района.

Кроме того, на должность замруководителя департамента труда и занятости населения Москвы назначен Виктор Иванов. На должность первого замруководителя департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы назначен Михаил Балабанов.