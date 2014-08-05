Подготовка к отопительному сезону завершится к 1 сентября - Собянин

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Сергей Собянин во время заседания президиума правительства Москвы во вторник поручил завершить подготовку к отопительному сезону к 1 сентября.

С мая по август в городе ежегодно проводятся плановые работы по подготовке к зиме зданий, оборудования и коммунальных сетей. Срок завершения всех мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2014/15 годов - 25 августа, срок готовности к пуску тепла - 1 сентября.

"Подготовка к зиме идет в соответствии с заданным графиком. Основные направления: жилой комплекс, транспорт, аварийные службы и объекты социальной сферы", - отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Так, на начало августа проведены гидравлические испытания на сетях почти 33 тысячи зданий, в том числе 23,5 тысячи жилых домов. Кроме того, работы по отключению потребителей от горячего водоснабжения проводятся в соответствии с утвержденным графиком (не более 10 дней).

К 1 августа подготовлено 12,1 километра тепловых сетей, выполнена наладка и ремонт 7,4 тысячи центральных тепловых пунктов. Что касается работ в электросетевом хозяйстве, то на 1 августа отремонтированы 37,3 километра кабельных линий, произведена наладка 672 трансформатных и распределительных подстанций. Также выполнен профилактический ремонт 2,7 километра газовых сетей и 324 газорегулирующих пунктов.

В настоящее время проводится проверка работоспособности и ремонт насосных станций, электрощитовых и водосточных сетей, а также состояния инженерных и мостовых сооружений города. 4,3 тысячи бригад укомплектованы для очистки кровель.

До конца октября планируется завершить плановый ремонт 18,1 миллиона километров дорог, на сегодняшний день отремонтировано 8,9 миллиона километров. К 1 сентября подготовят более 18 тысяч единиц дорожно-уборочной техники , а также 149 мобильных снеготаялок и 56 стационарных снегосплавных пунктов.