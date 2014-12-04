Власти одобрили территориальную схему Новой Москвы

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В четверг, 4 декабря, московская градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) рассмотрела на заседании проект нового административного центра (АДЦ) около поселка Коммунарка. Также ГЗК обсудила проекты территориальных схем Троицкого и Новомосковского административных округов, сообщает пресс-служба столичного правительства.

"Сегодня мы представляем общественности крупнейшие градостроительные проекты Москвы на ближайшие два десятилетия. Это освоение территории Троицкого и Новомосковского округов Москвы, где планируется строительство жилья для полутора миллионов москвичей и создание одного миллиона рабочих мест для жителей города. И более детально мы в предварительном плане рассматриваем крупнейший проект застройки новых территорий - административно-деловой центр вблизи поселка Коммунарка", - сказал Сергей Собянин.

По словам мэра, проекты необходимо максимально открыто и подробно обсуждать с москвичами, поскольку в данном случае речь идет о жилье и работе для миллионов людей.

Отметим, что решения об утверждении проектов планировки АДЦ и территориальных схем ТиНАО Москвы будут приняты правительством Москвы после проведения публичных слушаний.

Как развиваются территории Новой Москвы

Создание нового административно-делового центра позволит сократить дефицит рабочих мест в южном и юго-западном секторах города. Кроме того, в АДЦ переедет несколько коммерческих и государственных структур. По мнению властей, это снизит административную, деловую и транспортную нагрузку на исторический центр столицы.

Общая площадь территории делового центра составит 307 гектаров. Площадь застройки превысит 4 миллиона квадратных метров.

На территории центра планируется разместить смешанную общественно-деловую застройку (офисы, торговые центры, объекты культуры, образования, транспортной инфраструктуры, включая депо метрополитена) общей площадью более 3 миллионов квадратных метров, а также кампус университета МИСиС на отдельном участке в 505,7 тысячи квадратных метров.

Транспортное обслуживание АДЦ будут осуществлять Калужское шоссе, новые трассы Солнцево - Бутово - Видное и МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево, а также магистральные улицы районного значения и местные дороги.

На территории центра появятся две станции метро: "Коммунарка" и "Столбово". Они станут частью проектируемой линии "Улица Новаторов" - "Столбово". Со станций можно будет перейти на строящийся Третий пересадочный контур метрополитена. На основе станций метрополитена сформируют транспортно-пересадочные узлы.

Кроме того, вблизи поселка Коммунарка планируют провести линии скоростного трамвая, а также организовать скоростное автобусное сообщение по выделенной полосе Калужского шоссе.

Территории, прилегающие к АДЦ, благоустроят и озеленят. Всего на территории АДЦ будет создано 70 тысяч рабочих мест. Согласно территориальным схемам ТиНАО, с 2013 по 2035 год в эксплуатацию введут порядка 90 миллионов квадратных метров недвижимости.

Развитие железной дороги и метро в Новой Москве

Протяженность магистральной дорожной сети увеличится с 611 до 1135 километров. Протяженность линий метрополитена составит 40 километров, а линий скоростного наземного транспорта (трамвай, скоростной автобус) - 143 километра.

Численность постоянного населения Троицкого и Новомосковского административных округов возрастет с 244 тысяч до 1,5 миллионов человек, а число рабочих мест - с 84 тысяч до 1,09 миллиона.

Для обеспечения потребностей жителей в основных социальных услугах власти планируют построить сеть детских садов на 90,8 тысячи мест, школ на 175,2 тысячи мест, поликлиники на 26,2 тысячи посещений в смену, а также спортивные центры и центры социальной защиты.

Напомним, строительство трассы МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево начнется в конце второго квартала следующего года. Завершить дорогу планируется в 2018 году.