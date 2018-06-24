Селфи-зависимость: пора ли лечиться

В последние годы количество селфи-фотографий в соцсетях побили все возможные рекорды. А как часто вам удается удержаться от соблазна и не сфотографировать себя на фоне нового интерьера или просто запечатлеть свое настроение и выложить в сеть? Корреспондент портала Москва 24 разобрался, почему специалисты уже давно считают любовь фотографировать самого себя одной из серьезнейших зависимостей, и что так манит людей делать селфи.

Фото: depositphotos/kanareva

История вопроса: Selfie — от англ. "сам","себя". Фотографирование себя на камеру или телефон, зачастую с последующим выкладыванием в сеть. Получило особую популярность в России в последние 5-7 лет.

Так ли плохо делать селфи

Как таковое фотографирование себя не является чем-то плохим или вызывающим. Этот прием может использоваться в разных целях: например, для привлечения внимания к своему аккаунту в соцсетях и раскрутки личного бренда. Живое фото человека гораздо сильнее притягивает интернет-пользователя, чем очередной пейзаж или красивая деталь интерьера. Но когда невинное хобби перерастает в перманентное желание себя фотографировать, пора серьезно задуматься о психическом здоровье.

Как определить, есть ли у вас зависимость от селфи

Специалисты выделяют 3 основных фактора, по которым можно понять, что вы зависимы от селфи:



фотографируете себя не менее трех раз в день;

с завидным постоянством размещаете эти фото в соцсетях;

внимательно следите за количеством лайков и восторженных комментариев.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Итак, если вы заметили за собой все 3 пункта, пора задуматься. Возможно, планета пополнилась еще одним селфиманом. Но насколько крепко вы увязли в пучине самолюбования? Стадии вовлеченности прогрессируют от начальной, переходят к острой и, наконец, становятся хронической зависимостью.

На первом этапе человек начинает делать селфи чуть чаще, чем обычно, и обязательно сохраняет их в памяти телефона. Здесь все не так страшно, и если применить силу воли, то дальше эпизодических фото процесс не зайдет. Второй этап – это уже расстройство психики. Человеку необходимо выкладывать свои снимки напоказ, важна восторженная оценка окружающих. Нахождение в соцсетях становится весомой частью его жизни, и, если определенная фотография получила недостаточное количество лайков и положительных комментариев, человек сильно расстраивается. На финальной стадии селфиман уже не контролирует количество "себяшек", и отсутствие возможности сделать фото может ввести его в глубокую депрессию. Человек полностью переносит свою жизнь в сеть и идентифицирует себя как онлайн-герой идеально построенного мира, а реальная жизнь отходит на второй план.



Сергей Белоголовцев актер, шоумен Все мы зависимы от чего-то: кто-то круглые сутки смотрит футбол, кто-то постоянно ест бургеры или ходит с наушниками в ушах. Жизнь меняется, появляются новые приколы и ничего страшного в селфи нет. Думаю, это позже пройдет и будет что-то новое. У меня есть Инстаграм и Фейсбук, это интересно. Когда ты делаешь фотографию, это тоже некоторое самовыражение. Неважно, сочинил ты стихотворение, придумал шутку или сделал удачное смешное фото. Сам я не очень люблю селфи, но ничего в этом плохого не вижу. У меня зависимости нет, это просто здорово – поделиться интересной новостью и сделать фото в рамках какого-то события

Почему человек уходит в новую реальность

Часто ежедневные селфи делают люди с низкой самооценкой. Будучи неудовлетворенными какими-то чертами своей внешности, они перекрывают это фотографиями с правильным ракурсом, подчеркивая выгодные элементы фигуры. Среди поклонников "себяшек" также много нарциссов и перфекционистов. Обе категории стараются выставить себя напоказ наилучшим образом и получить одобрение интернет-друзей. Но "друзья" в современном мире это по большей части одинокие люди, пытающиеся найти общение в сети из-за отсутствия реальной жизни.

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Иногда корни проблемы селфиманов стоит искать в их детстве. Если ребенок был лишен любви, заботы и одобрения, не слышал от своих родителей слов похвалы и хороших отзывов о своей внешности и поступках, то он подсознательно будет искать это во взрослой жизни. Один из выходов он находит в выкладывании своих фотографий, собирании лайков и одобрительной оценки пусть даже незнакомых людей.

В чем опасность

Помимо психологической зависимости, регулярные селфи могут создать реальную угрозу для жизни. В погоне за классным кадром многие забывают об элементарной безопасности, не видят предупреждающих знаков. Фотографируются за рулем или высунувшись из окна машины, не говоря уже о рискованных фото на вершине горы или высокого здания. В России в последнее время фиксируется рост числа увечий, полученных в процессе фотографирования себя. Есть даже смертельные исходы.

Как нам пояснили в Московском научно-практическом центре наркологии, селфи-зависимость схожа с любой другой наркологической зависимостью. Если алкоголик начинает потихоньку пить, сначала по выходным, потом каждый вечер, тратит все больше денег и не замечает этого, то селфизависимый начинает покупать дорогостоящее оборудование, телефон с хорошей камерой, ходить в необычные места, чтобы сделать эффектный снимок. Велик шанс, что он решит добраться и до экстремально опасных мест.

"Чтобы человеку понять, есть ли у него зависимость и нужна ли ему помощь, необходимо прийти на первичную консультацию к психологу. У нас открыта бесплатная горячая линия, по которой можно обратиться с подобной просьбой", – отметили в МНПЦ наркологии.

Обращаться или нет за помощью к специалистам – каждый решает сам. Но провести маленький эксперимент можно прямо сейчас. Откройте фотогалерею на своем телефоне, и, возможно, вы сильно удивитесь, обнаружив, что среди всех фотографий большую часть занимает ваше родное, улыбающееся в камеру лицо.

Наталья Лоскутникова