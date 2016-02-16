Российская фигуристка завоевала золото на юношеской Олимпиаде

Фото: vk.com/tsurskayap
Российская фигуристка Полина Цурская завоевала золото в соревнованиях одиночниц на зимней юношеской Олимпиаде, которая проходит в норвежском Лиллехаммере, передает ТАСС. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 186,04 балла.
Второе место заняла еще одна россиянка Мария Сотскова – 169,50 балла, третьей стала представительница Казахстана Елизавета Турсынбаева – 167,88 балла.
В активе сборной России стало 14 медалей (3 золота, 5 серебра и 6 бронзовых наград).
Зимние юношеские Олимпийские игры проходят в Лиллехаммере с 12 по 21 февраля.
В январе в столице Словакии прошел чемпионат Европы по фигурному катанию. Спортсмены разыграли четыре комплекта наград – в мужском и женском одиночном катании, также соревновались спортивные и танцевальные пары из разных стран.
Наши фигуристы заняли первое место, завоевав семь медалей. Они отличились в каждой дисциплине. Причем все награды оказались на счету спортсменов из Москвы. Отличились в том числе Максим Ковтун – третье место в мужском одиночном катании.
В женском одиночном катании весь пьедестал заняли фигуристки из Москвы. Спортивная пара Волосожар и Траньков – на первом месте. Танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев взяли бронзу.