Российская фигуристка завоевала золото на юношеской Олимпиаде

Фото: vk.com/tsurskayap

Российская фигуристка Полина Цурская завоевала золото в соревнованиях одиночниц на зимней юношеской Олимпиаде, которая проходит в норвежском Лиллехаммере, передает ТАСС. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 186,04 балла.

Второе место заняла еще одна россиянка Мария Сотскова – 169,50 балла, третьей стала представительница Казахстана Елизавета Турсынбаева – 167,88 балла.

В активе сборной России стало 14 медалей (3 золота, 5 серебра и 6 бронзовых наград).

Зимние юношеские Олимпийские игры проходят в Лиллехаммере с 12 по 21 февраля.

В январе в столице Словакии прошел чемпионат Европы по фигурному катанию. Спортсмены разыграли четыре комплекта наград – в мужском и женском одиночном катании, также соревновались спортивные и танцевальные пары из разных стран.

Наши фигуристы заняли первое место, завоевав семь медалей. Они отличились в каждой дисциплине. Причем все награды оказались на счету спортсменов из Москвы. Отличились в том числе Максим Ковтун – третье место в мужском одиночном катании.

В женском одиночном катании весь пьедестал заняли фигуристки из Москвы. Спортивная пара Волосожар и Траньков – на первом месте. Танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев взяли бронзу.