Российские лучницы завоевали серебро на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Российские спортсменки завоевали серебряные медали в стрельбе из лука на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Женская сборная в составе Ксении Перовой, Туяны Дашидоржиевой и Инны Степановой уступила в финале сборной Южной Кореи со счетом 1:5.
Серебро российских лучниц стало четвертой медалью нашей олимпийской сборной.
Ранее российская спортсменка Наталья Кузютина завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в турнире по дзюдо в весовой категории до 52 килограммов. В борьбе за третье место Кузютина одержала победу над китаянкой Ма Иннань.
Серебро в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров завоевала 7 августа россиянка Виталина Бацарашкина. 19-летняя спортсменка выбила 197,4 очка.
Бацарашкиной не хватило всего полтора очка до завоевания золота, которое досталось китаянке Чжан Мэнсюе. Представительница Китая установила олимпийский рекорд в финалах соревнований.
Первой медалью олимпийской сборной России было золото, которое накануне вечером выиграл дзюдоист Беслан Мудранов.