Российские лучницы завоевали серебро на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские спортсменки завоевали серебряные медали в стрельбе из лука на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Женская сборная в составе Ксении Перовой, Туяны Дашидоржиевой и Инны Степановой уступила в финале сборной Южной Кореи со счетом 1:5.

Серебро российских лучниц стало четвертой медалью нашей олимпийской сборной.

Ранее российская спортсменка Наталья Кузютина завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в турнире по дзюдо в весовой категории до 52 килограммов. В борьбе за третье место Кузютина одержала победу над китаянкой Ма Иннань.

Серебро в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров завоевала 7 августа россиянка Виталина Бацарашкина. 19-летняя спортсменка выбила 197,4 очка.

Бацарашкиной не хватило всего полтора очка до завоевания золота, которое досталось китаянке Чжан Мэнсюе. Представительница Китая установила олимпийский рекорд в финалах соревнований.

Первой медалью олимпийской сборной России было золото, которое накануне вечером выиграл дзюдоист Беслан Мудранов.