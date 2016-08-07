Российская дзюдоистка завоевала олимпийскую бронзу

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Российская спортсменка Наталья Кузютина завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в турнире по дзюдо в весовой категории до 52 килограммов.
В борьбе за третье место Кузютина одержала победу над китаянкой Ма Иннань.
Бронза российской дзюдоистки стала третьей стала третьей на этом этапе Олимпийских игр в Бразилии.
Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров на Олимпиаде в Рио. 19-летняя спортсменка выбила 197,4 очка.
Бацарашкиной не хватило всего полтора очка до завоевания золота, которое досталось китаянке Чжан Мэнсюе. Представительница Китая установила олимпийский рекорд в финалах соревнований.
Первой медалью олимпийской сборной России было золото, которое накануне вечером выиграл дзюдоист Беслан Мудранов.