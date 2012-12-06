Российскую спортсменку лишили бронзы Олимпиады за допинг

Светлана Кривелева лишена бронзы Олимпиады-2004 за допинг

Бронзовая медалистка Олимпиады в Афинах в толкании ядра Светлана Кривелева лишилась награды. Допинг-проба спортсменки дала положительный результат.

Кривелеву уличили в использовании допинга после вскрытия пробы, хранившейся восемь лет. Международный олимпийский комитет принял решение лишить россиянку завоеванной медали. Сама спортсменка утверждает, что никаких запрещенных препаратов она не принимала.

После вскрытия допинг-проб в использовании запрещенных препаратов обвинили не только россиянку. Также были лишены наград один украинский и двое белорусских спортсменов. Кроме того, решается судьба бронзовой медали российского штангиста Олега Перепеченова, который также уличен в использовании допинга.

И Кривелева, и Перепеченов уже завершили свои спортивные карьеры. Спортсменка сейчас живет в Долгопрудном, воспитывает троих детей и тренирует спортсменов.

Отметим, что Кривелева заняла на Олимпиаде-2004 четвертое место, а медаль получила после дисквалификации победительницы, другой россиянки Ирины Коржаненко.