Мавзолей Ленина закроют до 16 апреля для профилактики

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Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей с 16 февраля по 16 апреля 2015 года в связи с проведением профилактических работ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Федеральную службу охраны РФ.

"Это рядовая процедура проводится нами раз в два года. В него входит необходимость поддержания тела Ленина в надлежащем состоянии", - пояснил собеседник агентства.

Напомним, ранее мавзолей закрывали на ремонт с сентября по декабрь 2012 года. Однако реконструкция продлилась до мая 2013 года.

Кроме того, с 25 апреля по 14 мая прошлого года мавзолей закрывался в связи с подготовкой празднования Дня Победы на Красной площади.