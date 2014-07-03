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03 июля 2014, 15:23

Материнский капитал вырастет почти до полумиллиона рублей

материнский капитал маткапитал Максим Топилин социальные выплаты

Фото: m24.ru

Выплата в рамках материнского капитала вырастет почти до полумиллиона рублей в течение ближайших трех лет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу министерства труда РФ Максим Топилин.

"Мы планируем, что увеличение составит за три года почти 15%, и материнский капитал к 2015-му году возрастет почти до 500 тысяч рублей, вернее, чуть меньше, - до 490 тысяч рублей", - сказал Топилин. Он также добавил, что темпы роста выплат составят от 4,3 до 5% в год.

Напомним, с 1 января сумма материнского капитала увеличилась на 20 тысяч рублей. Теперь выплаты составляют почти 430 тысяч рублей.

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Рассчитывать на материнский капитал могут семьи, в которых после 1 января 2007 года появился второй ребенок, третий или последующие дети, если при рождении второго документы на получение средств не оформлялись.

Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, увеличение накопительной пенсии одного из родителей или образование одного из детей. На выплату материнского капитала в этом году предусмотрено 300 миллиардов рублей.

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