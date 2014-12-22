Режиссер и медиа-дизайнер Сергей Шанович расскажет о кинообразах

Сергей Шанович. Фото: организаторы мастер-класса

Мастер-класс режиссера, продюсера и медиа-дизайнера Сергея Шановича пройдет в рамках проекта "Кинопризыв" в Библиотеке киноискусства Эйзенштейна 22 декабря.

"Правильная "упаковка" киноленты, сериала или телефильма, его точное продвижение и позиционирование, одним словом создание нужного образа – это залог внимания зрителя. Образ документальной ленты – не менее важен, он задает тон и настроение, необходимое для верного восприятия. О создании образа, об идеях и воплощении, о технологии создания и расскажет наш гость", - сообщили организаторы мастер-класса.

Сергей Шанович расскажет о развитии медиа в постиндустриальную эпоху, а также о том, как новейшие креативные технологии приживаются в нашей стране и как делать кинопродукт, который будет востребован зрителями.

Шанович – автор множества промокампаний и концепций продвижения, разработчик образов ведущих отечественных каналов. Кроме того, Шанович – академик Российской академии телевидения, председатель Гильдии ассоциации телепромоутеров и дизайнеров. Он разрабатывал декорации для телевизионных студий, оформлял телепрограммы, создавал рекламные ролики. Под руководством Сергея Шановича разрабатывались стили ТНТ, НТВ Медиа, РТР, СТС, Рен ТВ, ТВ Центр и других каналов. Также Шанович работал над оформлением кинофестивалей ММКФ и "Кинотавр", телевизионной премии "Тэффи". В послужном списке нашего героя – рекламные кампании для Олимпийских игр в Сочи и Зимних Олимпийских игр в Ванкувере.

Начало в 19.00. Вход свободный. Необходима регистрация.