18 ноября 2016, 17:50

Культура

Гербарий из орхидей научат делать в "Аптекарском огороде"

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

Мастер-класс по созданию гербария из орхидей для взрослых и детей пройдет в "Аптекарском огороде" 23 ноября, сообщает пресс-служба сада.

Участники мастер-класса научатся создавать эффектные поделки из растений, засушенных по определенным правилам. Занятия проведет автор книг "Искусство цветочного дизайна" и "Искусство создавать цветочные картины" Людмила Солод.

Мастер-класс "Гербарии из орхидей" пройдет в Ботаническом саду 23 ноября, в начало в 18:00.

Также в этот день с 11:00 до 18:00 в холле оранжерейного комплекса запланированы мастер-классы по созданию открыток, закладок, картин, магнитов и других вещиц из ажурных мхов, лишайников и разноцветных азалий.

19 ноября в "Аптекарском огороде" откроется Викторная оранжерея с тропическими кувшинками, какао, сахарным тростником, папайей, гуавой, имбирными, змеиными фруктами, хищными растениями, орхидеями и уникальной площадкой для фото и селфи над огромным тропическим бассейном.
мастер-классы орхидеи свежий воздух парки и пешеходные зоны

