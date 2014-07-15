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15 июля 2014, 12:56

Про кино: актер и режиссер Сергей Никоненко проведет мастер-класс

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Сергей Никоненко. Фото: ИТАР-ТАСС

15 июля в рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова пройдет мастер-класс актера и режиссера Сергея Никоненко. Онлайн-трансляцию занятия можно будет посмотреть на M24.ru.

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко расскажет о своей профессиональной деятельности и поделится секретами успешной актерской и режиссерской карьер.

Никоненко родился в апреле 1941 года в Москве. Учился во ВГИКе, имеет как актерское, так и режиссерское образование. Снимался в фильмах "С любимыми не расставайтесь", "Завтра была война", "Виват, гардемарины!", "Анкор, еще анкор!", "Пушкин. Последняя дуэль" и других. Также на его счету – роли в сериалах "Кафе "Клубничка", "Каменская", "Гибель Империи".

Среди режиссерских работ Никоненко – "А поутру они проснулись", "Елки-палки!", "Целуются зори".

  • Когда: 15 июля в 14.30
  • Кто: актер и режиссер Сергей Никоненко
  • О чем: о работе в кино
  • Кому смотреть: киноманам и тем, кому интересно, как кино "выглядит" изнутри


Трансляция завершена. Запись мастер-класса будет выложена на M24.ru в ближайшие дни.

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