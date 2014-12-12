Бесплатный обмен музыкальными инструментами организуют в ЮЗАО

Фото: M24.ru

Акция "Музыкальный Фри-маркет" пройдет в Культурном центре "Вдохновение" 21 декабря. Посетители обменяются музыкальными инструментами, оборудованием, виниловыми пластинками, CD-дисками, аудиокассетами, плакатами музыкантов и книгами о музыке.

Понравившуюся вещь можно забрать с собой совершенно бесплатно.

"Никакой торговли, никакого бартера, никакой корысти. Каждый получает то, что хочет, и отдает то, что ему не нужно", - сообщили организаторы.

В рамках акции состоится танцевальный мастер-класс. Желающие обучатся брейк-дансу, хип-хопу и латинским танцам.

"Музыкальный Фри-маркет" пройдет с 12.00 до 19.00.

Вход свободный.