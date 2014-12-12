Бесплатный обмен музыкальными инструментами организуют в ЮЗАО

Фото: M24.ru
Акция "Музыкальный Фри-маркет" пройдет в Культурном центре "Вдохновение" 21 декабря. Посетители обменяются музыкальными инструментами, оборудованием, виниловыми пластинками, CD-дисками, аудиокассетами, плакатами музыкантов и книгами о музыке.
Понравившуюся вещь можно забрать с собой совершенно бесплатно.
"Никакой торговли, никакого бартера, никакой корысти. Каждый получает то, что хочет, и отдает то, что ему не нужно", - сообщили организаторы.
В рамках акции состоится танцевальный мастер-класс. Желающие обучатся брейк-дансу, хип-хопу и латинским танцам.
"Музыкальный Фри-маркет" пройдет с 12.00 до 19.00.
Вход свободный.
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