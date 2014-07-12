Про кино: режиссер Владимир Хотиненко проведет мастер-класс

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 11 июля, в Театре киноактера состоится мастер-класс кинорежиссера Владимира Хотиненко. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Выступление Хотиненко состоится в рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова. Режиссер расскажет о профессии и ответит на вопросы участников.

Владимир Хотенко известен работами над картинами "72 метра", "Поп" и "Зеркало для героя". Режиссер является двукратным обладателем "Ники" и одного приза на ММКФ.

Когда: 11 июля в 14.30

11 июля в 14.30 Кто: режиссер Владимир Хотиненко

режиссер Владимир Хотиненко О чем: о работе над кино Кому смотреть: тем, кто интересуется профессией актера, режиссера или сценариста





Трансляция начнется 11 июля в 14:30



Трансляция завершена.