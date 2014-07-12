Про кино: режиссер Владимир Хотиненко проведет мастер-класс

Фото: ИТАР-ТАСС
В субботу, 11 июля, в Театре киноактера состоится мастер-класс кинорежиссера Владимира Хотиненко. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.
Выступление Хотиненко состоится в рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова. Режиссер расскажет о профессии и ответит на вопросы участников.
Владимир Хотенко известен работами над картинами "72 метра", "Поп" и "Зеркало для героя". Режиссер является двукратным обладателем "Ники" и одного приза на ММКФ.
- Когда: 11 июля в 14.30
- Кто: режиссер Владимир Хотиненко
- О чем: о работе над кино
Трансляция начнется 11 июля в 14:30
Трансляция завершена.