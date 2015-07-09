Пушкинский музей отпразднует День фотографа

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

12 июля Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина отметит День фотографа.

Как сообщается на сайте "Культура Москвы", на территории главного здания будет проходить квест – масштабные поиски покровительницы фотографии святой Вероники в экспозиции музея. Кроме того, организаторы предлагают выложить свою фотографию в социальные сети с хештегом #фотографируемвместе.

Лучшие снимки Пушкинский музей будет публиковать на своем сайте. Также в центре эстетического воспитания "Мусейон" пройдут два мастер-класса – по созданию фотограмм и по масляной ручной фотографической печати.