09 июля 2015, 18:21

Культура

Пушкинский музей отпразднует День фотографа

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

12 июля Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина отметит День фотографа.

Как сообщается на сайте "Культура Москвы", на территории главного здания будет проходить квест – масштабные поиски покровительницы фотографии святой Вероники в экспозиции музея. Кроме того, организаторы предлагают выложить свою фотографию в социальные сети с хештегом #фотографируемвместе.

Лучшие снимки Пушкинский музей будет публиковать на своем сайте. Также в центре эстетического воспитания "Мусейон" пройдут два мастер-класса – по созданию фотограмм и по масляной ручной фотографической печати.

Место: Главное здание ГМИИ им. А.С.Пушкина, улица Волхонка, дом 12; Центр эстетического воспитания "Мусейон", Колымажный переулок, дом 6, строение 2

Время: 12 июля, ГМИИ: 12.00 – 16.30, "Мусейон": 14.00 – 20.00

Цена: ГМИИ – по билетам в музей, "Мусейон" – вход свободный

мастер-классы Мусейон квесты Пушкинский музей ГМИИ им. А. С. Пушкина День фотографа

