Пушкинский музей отпразднует День фотографа

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
12 июля Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина отметит День фотографа.
Как сообщается на сайте "Культура Москвы", на территории главного здания будет проходить квест – масштабные поиски покровительницы фотографии святой Вероники в экспозиции музея. Кроме того, организаторы предлагают выложить свою фотографию в социальные сети с хештегом #фотографируемвместе.
Лучшие снимки Пушкинский музей будет публиковать на своем сайте. Также в центре эстетического воспитания "Мусейон" пройдут два мастер-класса – по созданию фотограмм и по масляной ручной фотографической печати.
Время: 12 июля, ГМИИ: 12.00 – 16.30, "Мусейон": 14.00 – 20.00
Цена: ГМИИ – по билетам в музей, "Мусейон" – вход свободный