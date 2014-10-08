Рисовать мультфильмы и лепить горшки научат в детской студии "Живой дом"

"Афиша": В детской студии "Живой дом" открылся новый сезон

В детской студии "Живой дом" стартовал новый сезон. Юные гости будут лепить горшки и учить математику, рисуя мультфильмы, сообщает телеканал "Москва 24".

Уроки проходят в форме игры. Например, в рамках нового курса "Мультиматика" ребята начнут осваивать математические премудрости, создавая мультфильмы из риса и пластилина.

Также детям расскажут, откуда в городе берутся камни, как определить, из какого камня построены дома и дороги и как отличить породы друг от друга. Гостей гончарной мастерской за час научат лепить глиняные горшки.

Абонемент на четыре занятия в месяц стоит 4000 рублей. Пробное занятие – 1500 рублей.