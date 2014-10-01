Две благотворительные ярмарки пройдут в выходные

Фото: M24.ru

В эти выходные в Москве пройдут сразу две благотворительные ярмарки - "Гараж-сейл" и фестиваль "День радости".

Так, 4 и 5 октября в столице пройдет очередная благотворительная ярмарка "Гараж-сейл". Там можно будет купить и продать детские вещи со скидкой, а также попробовать домашних лакомств.

Также на ярмарке можно будет приобрести мелочи, облегчающие жизнь мамы. Повара-добровольцы накормят всех желающих. Кроме того, на ярмарке можно будет приобрести игрушки. Все собранные средства пойдут на благотворительность.

Вход для семьи - 100 рублей. Адрес: метро "Парк Победы", улица Братьев Фонченко, дом 10, строение 1.

4 октября в Музее Москвы состоится семейный фестиваль "День Радости". В нем примут участие более 30 российских благотворительных фондов и все благотворительные магазины Москвы.

В программе праздника: благотворительная ярмарка, концерт, угощения и шоу мыльных пузырей. На территории музея будет работать комната с диафильмами и мультфильмами, а также состоятся детские спектакли, конкурсы и многое другое.

С 14.00 до 16.00 на фестивале пройдут мастер-классы по созданию картин из пуговиц, а с 17.00 до 19.00 - по росписи камней.

Открытие - в 12.00.