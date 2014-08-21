Полиция оцепила часть Большой Грузинской улицы

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Сотрудники полиции оцепили часть улицы Большая Грузинская в районе дома 63. Из-за этого уже образовался 400-метровый затор, передает Агентство "Москва".

В ГУ МВД по Москве сообщили, что на Большой Грузинской задержали подозреваемого в краже. Один из пострадавших рассказал, что он ехал по улице и увидел, как злоумышленник выбил стекло у припаркованного автомобиля BMW.

Водитель остановился и попытался задержать вора. Тот выхватил нож и ударил его, впрочем от госпитализации потерпевший отказался.

Сейчас на месте задержания правонарушителя работает оперативно-следственная группа.