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Авто

13 января 2015, 12:13

Автомобили LADA подорожают с 15 января

машины рост цен подорожания авто

"АвтоВАЗ" поднимет цены на 9 процентов

С 15 января 2015 года на 9 процентов увеличатся цены на автомобили LADA, сообщает пресс-служба компании. Подорожание связано с ростом курса валют.

Посмотреть обновленные цены можно на сайте "АвтоВаза". Самым незначительным будет повышение цен на автомобили LADA Granta - компания заинтересована в сохранении популярности данной модели.

Президент "АвтоВаза" Бу Андерссон заявил, что автомобили LADA сохраняют конкурентоспособность по сравнению с импортными машинами. Уровень локализации LADA в среднем составляет 81 процент.

В последний раз цены на весь модельный ряд LADA выросли в марте 2014 года. Тогда машины подорожали на 2,8 процента.

Также с начала года на 3-5 процентов выросли цены на всю линейку автомобилей Ульяновского автозавода, сообщила ТАСС представитель компании. В среднем модельный ряд подорожал на 30-70 тысяч рублей.

Так, УАЗ Patriot теперь стоит от 679 тысяч рублей вместо 649 тысяч в 2014 году. УАЗ Pickup подорожал до 639 тысяч рублей, а УАЗ Hunter с турбодизелем теперь стоит 570 тысяч рублей. В прошлом году он стоил порядка 520 тысяч рублей.

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Напомним, с 1 февраля 2015 года на 15%-30% в России вырастут цены на программные продукты и некоторые виды устройств Microsoft для бизнеса и частных пользователей. Кроме того, на 30% подорожают игровые приставки XBox.

В декабре в очередной раз выросли цены на продукцию Apple. С 16 декабря цены на несколько гаджетов серии Galaxy повысила компания Samsung. Стоимость продукции подняли и компании Lenovo, Acer и Huawei, рост составил от 15% до 30%.

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