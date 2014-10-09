"Бал роботов" организуют на фестивале науки NAUKA 0+

Фото: m24.ru

Увидеть лучших роботов в мире можно на "Балу роботов" с 10 по 12 октября. Мероприятие организуют в Фундаментальной библиотеке МГУ в рамках всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.

Разработчики из Кореи, Новой Зеландии и Франции представят умные машины и роботехнику.

Исследовательский институт интеллектуальных систем продемонстрирует японского тюленя PARO, Центр интеллектуальной роботехники Корейского института науки и технологии – друга и компаньона SILBOT и всезнайку MERO, Aldebaran Robotics – французского малыша NAO, Университет королевы Виктории – озорную лампу PINOKIO из Новой Зеландии, сообщили организаторы.

Добавим, что 11 октября состоится лекторий, во время которого продюсер Робоагентства Анна Демидова и руководитель Роболаборатории Андрей Прокофьев расскажут о современных тенденциях развития роботехники и о том, зачем нам нужны роботы.