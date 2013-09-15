В Московском марафоне приняли участие более шести тысяч человек

Сегодня в Первом Московском марафоне приняли участие более шести тысяч человек. Телеканал "Москва-24" транслировал бег в прямом эфире.

Победителем марафона стал украинский спортсмен Александр Матвейчук. Он пробежал дистанцию в 42 километра.

Утро марафонцев в Москве встретило дождем. Несмотря на непогоду, первые участники стали подтягиваться к большой спортивной арене "Лужников" еще на рассвете. Но пункты регистрации участников уже работали.

Московский марафон включал две дистанции: стандартные 42 километра, а также 10 километров. В короткой дистанции победители определились уже через 20 минут. 10 тысяч метров быстрее всех покорились Николаю Чавкину - участнику Олимпийской сборной России а беге с препятствиями.



С первых метров дистанции от основной группы отделилась тройка участников из Украины. Представители клуба "Тарас Бульба" все 42 километра тянули за собой марафон. Догнать их никто не смог. В полнейшем одиночестве они вбежали на территорию "Лужников" и пересекли финишную ленту. Спустя несколько минут к ним начали подтягиваться и остальные марафонцы.