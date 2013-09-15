Победителем Первого Московского марафона стал Александр Матвейчук

Первый Московский марафон завершился в столице, сообщает телеканал "Москва 24".

Победителем марафона стал украинский спортсмен Александр Матвейчук. Он пробежал дистанцию в 42 километра.

Победитель марафона получит 350 тысяч рублей, серебряные призеры - по 200 тысяч, бронзовые - по 100 тысяч. Кроме того, всех финишировавших наградили медалями.

В 8.00 был дан старт забегов на 42 километра 195 метров, на 10 километров и на марафонскую эстафету.

С 11.30 до 13.30 пройдет награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве и возрастных группах на дистанции 42 километра 195 метров и эстафете.

В 14.00 будет закрытие финишной зоны.

В 2013 году Московский марафон пройдет в первый раз. Маршрут пройдет по набережным, главным улицам, Садовому и Бульварному кольцам. Стартует забег на территории спортивного комплекса "Лужники", построенного к Олимпийским играм 1980 года. Финишные метры пройдут на Большой Спортивной Арене "Лужников" - на Олимпийском стадионе.

Сегодня в связи с марафоном в Москве будет ограничено движение на набережных центра Москвы, на Бульварном кольце, по Новодевичьей, Саввинской и Ростовской набережным, а также на Смоленской улице, Смоленском бульваре, Зубовской улице, Большой Пироговской улице, Лужнецкому и Новолужнецкому проезду.