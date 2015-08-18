В "Манеже" впервые покажут "Кузькину мать"

Фото: ТАСС/Яровицын

В сентябре в столице впервые покажут копию самой мощной термоядерной бомбы – АН602, также известной как "Кузькина мать" или "Царь-бомба", сообщили представители "Росатома" на странице госкорпонации в Facebook. Демонстрация состоится в ЦВЗ "Манеж" в рамках выставки "70 лет атомной отрасли. Цепная реакция успеха", которая пройдет с 1 по 29 сентября.

"Мы покажем личные вещи отцов-основателей отрасли, рассекреченные архивные документы, макеты реакторов АЭС и ледокола, собранные с предприятий отрасли и государственных музеев страны, – говорится в сообщении. – Ну а гвоздем программы станет легендарная термоядерная бомба АН-602, или "Кузькина мать" – самое мощное оружие в истории человечества".

Копия бомбы будет доставлена из Российского федерального ядерного центра в Сарове поздним вечером 22 августа специальным транспортом.

Фото: facebook.com/rosatom.ru

Термоядерная авиационная бомба АН602 была разработана в СССР в 1954 – 1961 годах. Это самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества – мощность бомбы составляла около 58 мегатонн тротилового эквивалента, что более чем в три тысячи раз мощнее атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму.

Испытание АН602 прошло 30 октября 1961 года. Бомба была сброшена с модернизированного специально для испытания бомбардировщика Ту-95В. "Ядерный гриб" поднялся на высоту 67 километров, а ударная волна три раза обогнула земной шар. Это событие доказало возможность создания в СССР бомб неограниченной ядерной мощности и сыграло ключевую роль в у предотвращении использования атомного оружия.

Название "Кузькина мать", как считается, появилось у бомбы АН602 под впечатлением от известных слов советского лидера Никиты Хрущева, который в 1959 году заявил вице-президенту США Ричарду Никсону: "В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжелые последствия. Мы вам покажем кузькину мать!"