LIVE: израильские солдаты исполняют "Хава нагила"

В Манеже проходит фестиваль израильской культуры "Израиль открывает двери". Аутентичная еда, традиционная музыка, документальные фильмы – погружение полное. Солдаты Армии обороны Израиля подготовили собственную программу. Они не только имеют хорошую физическую форму и боевые навыки, но и прекрасно исполняют национальные песни. Молодые военные сохраняют музыкальное наследие предков, благодаря чему оно остается актуальным и не теряет своего смысла.

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 8 июня в 16:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 8 июня, 16:00

8 июня, 16:00 Где смотреть: Москва онлайн



[URLEXTERNAL=http://www.m24.ru/videos/114073]Концерт с участием слушателей в Манеже[/URLEXTERNAL]