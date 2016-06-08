Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня 2016, 13:43

Культура

LIVE: израильские солдаты исполняют "Хава нагила"

В Манеже проходит фестиваль израильской культуры "Израиль открывает двери". Аутентичная еда, традиционная музыка, документальные фильмы – погружение полное. Солдаты Армии обороны Израиля подготовили собственную программу. Они не только имеют хорошую физическую форму и боевые навыки, но и прекрасно исполняют национальные песни. Молодые военные сохраняют музыкальное наследие предков, благодаря чему оно остается актуальным и не теряет своего смысла.

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 8 июня в 16:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


[URLEXTERNAL=http://www.m24.ru/videos/114073]Концерт с участием слушателей в Манеже[/URLEXTERNAL]
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
манеж израиль Москва онлайн Москва онлайн: концерты смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика