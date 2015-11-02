Форма поиска по сайту

02 ноября 2015, 08:39

Культура

Остановку "Метро "Александровский сад" отменят на 2 недели

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На нескольких маршрутах автобусов и троллейбусов на время отменят остановку "Метро "Александровский сад" по Моховой улице. Как сообщает пресс-служба "Мосгортранса", ограничения будут действовать с 4 по 22 ноября текущего года.

Изменения коснутся маршрутов автобуса №12ц и №К и троллейбуса №№1, 12, 33. Они не будут выполнять установку в указанные дни с с 10.00 до 23.00.

Ограничения связаны с проведением в Центральном выставочном зале "Манеж" выставки-форума "Православная Русь", приуроченной сразу к двум праздникам: к государственному – Дню народного единства, и церковному – празднику Казанской иконы Божией матери.

Отметим, в рамках выставки на стенде правительства Москвы презентуют концепцию исторического парка "Моя история", который планируют открыть на ВДНХ в павильоне №57. Его основой станут экспозиции последних лет, посвященные истории России начиная с эпохи Рюриковичей.

В этом году экспозиция выставки охватывает период истории России с 1914 по 1945 год и называется "От великих потрясений к Великой Победе".

Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы
манеж наземный транспорт автобусы ограничения Александровский сад остановка выставка

