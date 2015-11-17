В столице откроется Академия волшебства для детей

Фото предоставлено организаторами

20 ноября на выставке "Алиса в стране чудес" откроется первая Академия волшебства, где дети научатся всему, что должен уметь настоящий чародей.

Ребята станут знатоками трех дисциплин: тайнописи, микромагии и иллюзии. С помощью тайнописи ученики напишут собственную книгу заклинаний, на микромагии узнают секреты фокусников, а с помощью мыльных пузырей научатся создавать иллюзии. На выпускном вечере уже поднаторевшие в чудесах юные маги продемонстрируют друг другу свои умения. Каждый выпускник получит диплом Академика Волшебства I, II и III степеней (в зависимости от количества освоенных курсов).

Также ребята примут участие в кулинарном мастер-классе, где приготовят настоящий молекулярный десерт. Стать учеником Академии волшебства может любой ребенок в возрасте от 7 лет.