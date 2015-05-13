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13 мая 2015, 14:29

Экономика

Магазины детской одежды Gulliver продадут праздничные костюмы за полцены

Фото: vk.com/gulliver.wear

Сеть магазинов детской одежды Gulliver начала распродажу нарядной одежды для выпускных в детских садах и младшей школе.

Как сообщается на официальном сайте магазина, в распродаже участвует ограниченный ассортимент товаров. Скидка 50% распространяется только на вещи, относящиеся к нарядной одежде для праздников и торжеств.

Организаторы отмечают, что акция проводится во всех фирменных магазинах сети, кроме салонов формата дисконт.

Магазины Gulliver представляют одежду, обувь и аксессуары для мальчиков и девочек, а также для новорожденных.

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