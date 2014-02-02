Форма поиска по сайту

02 февраля 2014, 15:47

Спорт

В подмосковной Яхроме завершилась "Лыжня России"

В Подмосковье завершилась "Лыжня России"

В подмосковной Яхроме закончился одно из самых массовых спортивных состязаний – "Лыжня России".

Как сообщает телеканал "Москва 24", победителем на дистанции в 10 километров стал Сергей Новиков. Всего в соревновании приняли участие 25 тысяч лыжников со всей страны.

Напомним, заезд стартовал около 11 часов утра в парке "Волен". У организаторов мероприятия возникли трудности – не хватало снега, и его пришлось везти на грузовиках. Кроме того, на месте работали снежные пушки.

В некоторых регионах России обратная ситуация – там из-за снегопадов и морозов пришлось перенести соревнования на неопределенный срок.

