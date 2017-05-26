Жюри литературной премии "Ясная поляна" объявило лонг-лист номинантов

Фото предоставлено пресс-службой

Жюри литературной премии "Ясная поляна" объявило лонг-лист номинации "Современная русская проза" 2017 года, сообщает пресс-служба.

Из 120 заявок, поданных на конкурс, члены жюри отобрали 30 произведений современных авторов, которые были опубликованы в 2017 году в формате отдельной книги или в литературных журналах. Короткий список премии назовут в сентябре, а лауреата определят в октябре.

В числе прочих произведений в лонг-лист вошли книги "Ты забыла свое крыло" Валерия Попова, "Иван Ауслендер" Германа Садулаева, "Очередь" Михаила Однобибла, "Муравьиный царь" Сухбата Афлатуни, "Тайный год" Михаила Гиголашвили, "Ослиная порода" Полины Жеребцовой, "Заххок" Владимира Медведева.

Именно номинация "Современная русская проза" премии "Ясная поляна" считается наиболее престижной, и попадание в длинный список означает признание писательского таланта.

"Мы понимаем, что большинство читателей отслеживают результаты только на финальной стадии годового цикла премии – им интересно, кто стал лауреатом. Некоторые читатели изучают короткий список и в соответствии со своими литературными пристрастиями выбирают книги для чтения. Но мы знаем, что профессиональные читатели обращают внимание и на длинный список. В этом году, юбилейном для премии, он очень концентрированный – в нем только 30 текстов", – пояснил председатель жюри премии Владимир Толстой.

По словам членов жюри, среди которых также представители литературных журналов, в этом году они постарались выбрать произведения самых разных жанров. "Мы выбрали как авторов, которые обращаются к реальному миру и реальной истории, так и тех, которые выдумывают новые волшебные миры", – сказал директор литературного издательства "Время" Борис Пастернак.