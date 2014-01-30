Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января 2014, 14:10

Культура

Книга о Москве 1940-х годов появилась на столичных прилавках

"Афиша": вышла книга о 40-х годах "Сохраним в памяти Москву"

На столичных прилавках появился первый том сборника "Сохраним в памяти Москву. XX век". Эта красочная книга, полная редких фотографий и живых воспоминаний, окунет читателей в атмосферу Москвы 1940-х годов.

В издании полно любопытных подробностей о городе того времени и его обитателях: причем рассказывают о них читателю сами свидетели эпохи. Из разговоров с горожанами, жившими в Москве в 1940-х, составители сборника не вырезали даже ответы типа "Не помню" или "Понятия не имею".

Истории о быте будут переплетаться с официальной историей московских 1940-х. Кроме того, в книге можно найти огромное количество выцветших старых фотокарточек, которые отлично проиллюстрируют рассказ.

За этим изданием последуют остальные тома сборника - о других десятилетиях.

литература фотографии сборники старая Москва

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика