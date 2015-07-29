Живые поэты: Sergio Sunday

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Пермь Возраст: 23 года Любимые поэты: Рыжий, Есенин, Бродский

Маятник покачнулся влево и выбил стул,

Горизонт накренился, меняя вид из окна.

Ветер крепчает, похоже, пытаясь сдуть

Пыль с моих плеч в Адмиралтейский канал.

Люди полощут рты, люди снова бросают курить

И не трогают после шумной попойки стакан.

Я, безусловно, тоже совру себе, и внутри

Провернется, как штопор, покойник, почуяв обман.

По ночам он глядит на меня, и он так на меня похож,

Но ввалилось его лицо, и он рано начал седеть.

Я бегу от него туда, где самовлюбленный дождь

Высекает из пятиэтажек памятник самому себе.

Я бежал бы всегда вперед, покуда горят глаза,

Но, на деле, я статуя страхам своим пустым.

Маятник покачнулся влево и вернулся назад,

Чтобы снова, на время, во мне застыть.

Авторские орфография и пунктуация сохранены