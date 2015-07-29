Живые поэты: Sergio Sunday

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
Маятник покачнулся влево и выбил стул,
Горизонт накренился, меняя вид из окна.
Ветер крепчает, похоже, пытаясь сдуть
Пыль с моих плеч в Адмиралтейский канал.
Люди полощут рты, люди снова бросают курить
И не трогают после шумной попойки стакан.
Я, безусловно, тоже совру себе, и внутри
Провернется, как штопор, покойник, почуяв обман.
По ночам он глядит на меня, и он так на меня похож,
Но ввалилось его лицо, и он рано начал седеть.
Я бегу от него туда, где самовлюбленный дождь
Высекает из пятиэтажек памятник самому себе.
Я бежал бы всегда вперед, покуда горят глаза,
Но, на деле, я статуя страхам своим пустым.
Маятник покачнулся влево и вернулся назад,
Чтобы снова, на время, во мне застыть.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
