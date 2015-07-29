Форма поиска по сайту

29 июля 2015, 19:07

Культура

Живые поэты: Sergio Sunday

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Пермь
  • Возраст: 23 года
  • Любимые поэты: Рыжий, Есенин, Бродский

    • Маятник покачнулся влево и выбил стул,


    Горизонт накренился, меняя вид из окна.


    Ветер крепчает, похоже, пытаясь сдуть


    Пыль с моих плеч в Адмиралтейский канал.


    Люди полощут рты, люди снова бросают курить


    И не трогают после шумной попойки стакан.


    Я, безусловно, тоже совру себе, и внутри


    Провернется, как штопор, покойник, почуяв обман.


    По ночам он глядит на меня, и он так на меня похож,


    Но ввалилось его лицо, и он рано начал седеть.


    Я бегу от него туда, где самовлюбленный дождь


    Высекает из пятиэтажек памятник самому себе.


    Я бежал бы всегда вперед, покуда горят глаза,


    Но, на деле, я статуя страхам своим пустым.


    Маятник покачнулся влево и вернулся назад,


    Чтобы снова, на время, во мне застыть.


    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • orlovsky.poetry@gmail.com
