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Литература

29 июля 2014, 12:35

Критик Павел Басинский написал книгу о Толстом и Достоевском

литература писатели АСТ критики Павел Басинский

Фото: ИТАР-ТАСС

Новая книга литературного критика Павла Басинского "Скрипач не нужен" поступит в продажу в Москве. На страницах своего произведения автор размышляет о том, почему не встретились Толстой и Достоевский, что общего между "Мифом о Сизифе" Камю и "Человеком" Горького и в чем секрет успеха Бориса Акунина.

Также читатель узнает, почему бабочка из рассказа Варлама Шаламова "задает вопросы куда более страшные, чем знаменитая бабочка Брэдбери"; почему последние романы Виктора Пелевина не обязательно читать до конца и в чем секрет успеха Бориса Акунина.

Павел Басинский

Писатель, литературовед, литературный критик, член Союза писателей России, член жюри премии Солженицына. В качестве литературного критика печатался в журналах "Новый мир", "Знамя", "Октябрь", "Дружба народов", в "Литературной газете".

Первая книга Павла Басинского – "Сюжеты и лица" - вышла в 1993 году. Басинский написал биографии Льва Толстого и Максима Горького.

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