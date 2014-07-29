Критик Павел Басинский написал книгу о Толстом и Достоевском

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Новая книга литературного критика Павла Басинского "Скрипач не нужен" поступит в продажу в Москве. На страницах своего произведения автор размышляет о том, почему не встретились Толстой и Достоевский, что общего между "Мифом о Сизифе" Камю и "Человеком" Горького и в чем секрет успеха Бориса Акунина.

Также читатель узнает, почему бабочка из рассказа Варлама Шаламова "задает вопросы куда более страшные, чем знаменитая бабочка Брэдбери"; почему последние романы Виктора Пелевина не обязательно читать до конца и в чем секрет успеха Бориса Акунина.