"Зорко одно лишь сердце": 10 неизвестных фактов об Антуане де Сент-Экзюпери

facebook.com/antoinedesaintexuperyofficiel

Антуан де Сент-Экзюпери – писатель, стоящий особняком в литературе. Летчик, боготворивший небо, написал одни из самых философских произведений во всей мировой литературе. Эксперты и критики по сей день пытаются подобрать к его сказке "Маленький принц" универсальные отмычки, чтобы до конца понять, что же хотел сказать автор. Однако книга настолько многогранна, что каждый открывает ее для себя по-своему.

Экзюпери было дано уникальное умение: максимально просто говорить о самых сложных вещах – любви, дружбе, верности, преданности, предательстве. Трогательная, честная, неподкупно наивная в лучшем смысле этого слова манера письма – главные черты прозы Экзюпери. Он всю жизнь летал и наблюдал за нашей планетой сверху, а потом рассказывал об этом в книгах. M24.ru в день юбилея классика отыскал неизвестные факты его биографии.

1. Первую сказку Экзюпери написал, когда ему исполнилось всего 6 лет. Учась в школе, он продолжал творить и создал целую драма в стихах. В ней разбойники, преисполненные желанием спасти мир, боролись с силами зла и, конечно, одержали победу. Будущий писатель с удовольствием читал первое произведение своим друзьям и одноклассникам.

2. Несмотря на тягу к литературе, главным хобби Антуана оставалось конструирование. Он даже собрал ни на что непохожее транспортное средство: из прутиков ивы сплел экран, похожий на щит, к нему привязал простыню и привязал эту конструкцию к велосипеду. По мнению маленького изобретателя, она должна была полететь. Антуан и название для своего творения придумал, по-русски оно звучало бы как "велосипедолет".

3. В 12 лет Экзюпери впервые поднялся в небо на самолете, и это предопределило его судьбу. С той минуты он не мыслил себя без полетов и высоты. Но на экзаменах в Высшее военно-морское училище будущий писатель проваливается, после чего начинает брать частные уроки у профессиональных летчиков и спустя три года получает официальный диплом.

4. Впервые как о литераторе об Антуане де Сент-Экзюпери заговорили в 1926 году, когда он опубликовал в журнале свой первый рассказ "Летчик". Тем не менее популярность и успех пришли намного позже, только через 13 лет, после того, как писателя наградили премией Французской академии за его книгу "Земля людей".

5. В 1942 году, всего за два года до трагической гибели, из-под пера автора выходит книга, ставшая его визитной карточкой – "Маленький принц". Казалось бы, сказка адресована детям, но ее с упоением читают и взрослые. Тонкий изящный слог, фразы, разлетевшиеся на цитаты, уникальные авторские рисунки, которые сейчас знают во всем мире – все это обеспечило произведению вечную актуальность. В 1999 году французская газета Le Monde поставила его на четвертое место в списке "100 книг века".

facebook.com/antoinedesaintexuperyofficiel

6. Прообразом главной героини книги – своенравной розы – считают жену писателя Консуэло. Женщина с латиноамериканскими корнями отличалась вздорным нравам и капризами, которые покорно исполнял ее супруг. Знакомые пары даже дали прозвище Консуэло и между собой звали ее "маленьким сальвадорским вулканом". В роли лиса выступила лучшая подруга Экзюпери Сильвия Рейнхардт.

7. "Маленький принц" переведен на 250 языков и диалектов, в том числе на язык Брайля для слепых. При этом первое издание книги вышло не на оригинальном французском языке, а на английском, ее напечатали в США. В СССР "Маленький принц" пришел в 1959 году, сказку напечатали в журнале Москва в блестящем переводе Норы Галь.

Фото: ТАСС/ Людмила Пахомова

8. В 2012 году во Франции с торгов продали ранее неизвестный черновик сказки. За рукописные отрывки седьмой и девятой главы коллекционер выложил 385, 6 тысяч евро.

9. Авторские рисунки в книге важны не менее, чем текст. Это еще один язык, на котором писатель ведет разговор. Они выполнены в нарочито детской и понятной всем манере, чтобы путь от автора к читателю предельно сократился.

facebook.com/antoinedesaintexuperyofficiel

10. Экзюпери разбился 31 июля 1944 года рядом с островом Риу у Марселя. Он был сбит над Средиземным морем во время выполнения боевого задания. Много лет его гибель оставалась тайной: о ней не было известно практически ничего. Лишь в 2004 году обломки самолета Lockheed P-38 Lightning, на котором поднялся в небо писатель, были найдены.

Ольга Косолапова