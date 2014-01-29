Произведения современных писателей переведут на английский и испанский

Роспечать выделит средства на перевод произведений современных авторов

Роспечать хочет потратить 109 млн рублей на перевод российской литературы на иностранные языки. В первую очередь переводить будут произведения современных авторов, рассказал в эфире радио "Москва FM" исполнительный директор "Института переводов" Евгений Резниченко.

"Мы поддерживаем современных авторов и хотим, чтобы о них узнали читатели за рубежом", - сказал он.

Речь идет о переводе российской литературы на основные иностранные языки: английский, французский, немецкий, испанский и другие. Также будут сделаны переводы с редких языков народов России с последующей публикацией на иностранном языке.

"С 1990 года мало кто занимался продвижением русской литературы за рубежом. В основном работали литературные агенты, которые продвигали своих авторов", - пояснил Резниченко.

Деньги на переводы будут выделяться из госбюджета в рамках федеральной программы "Культура России". Отметим, что на эту сумму можно было бы перевести более 70 произведений, сопоставимых по количеству знаков с "Анной Карениной".