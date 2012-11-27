Большие и малые книги: кому вручают литературные премии

Фото: ИТАР-ТАСС

27 ноября в Москве назовут лауреатов Национальной литературной премии "Большая книга", на которую претендуют 14 романов. Накануне этого значимого в книжном мире события M24.RU рассказывает о том, какие литературные премии вручают писателям в России и мире.

Литературные премии России

Национальная литературная премия "Большая книга" вручается уже семь лет, с 2005 года. Она не только самая крупная в России и СНГ, но и вторая в мире по величине призового фонда. "Большая книга" уступает лишь Нобелевской премии по литературе. В итоговый список премии попадает от 8 до 15 финалистов, из которых награждают троих. Также существуют специальные номинации "За вклад в литературу", "За честь и достоинство" и "Приз читательских симпатий". Лауреатами премии становились писатели Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Дина Рубина, Владимир Маканин, Владимир Сорокин, эссеист и москвовед Рустам Рахматуллин, поэт и переводчик Илья Кормильцев (посмертно) и многие другие.

Старейшей независимой литературной премией в России считается Премия Андрея Белого. Она вручается с 1978 года. В разное время ее лауреатами стали писатели Василий Аксенов, Владимир Сорокин, Эдуард Лимонов, поэт Геннадий Айги, историк античной литературы Михаил Гаспаров и другие. Премия Андрея Белого известна тем, что финалист получает всего один рубль. Ранее вручали еще бутылку водки и яблоко.

В 1992 году впервые вручили "Русский Букер" – аналог британской Букеровской премии. Его присуждают за лучший роман года на русском языке. По утверждению создателей, она имеет репутацию самой престижной литературной премии страны. В 2010 году финалистом стала Елена Колядина с романом "Цветочный крест". Произведение победительницы резко критиковали некоторые представители литературной общественности. Обладателями "Русского Букера" также являются Владимир Маканин, Булат Окуджава, Михаил Шишкин, Людмила Улицкая, Михаил Елизаров и другие.

Отметим, что лауреаты премии 2012 года будут названы 4 декабря. На награду претендуют шесть авторов: Марина Ахмедова, Андрей Дмитриев, Евгений Попов, Ольга Славникова, Марина Степанова, Александр Терехов.

В Доме Русского Зарубежья с 1998 года вручают Литературную премию Александра Солженицына. Ее получают авторы, чьи произведения были созданы в послереволюционный период. Писатели Виктор Астафьев и Константин Воробьев были удостоены награды уже после своей смерти. Известна премия Солженицына и тем, что в 2004 году ее получили кинорежиссер Владимир Бортко "за вдохновенное кинопрочтение романа Ф.М. Достоевского "Идиот" и актер Евгений Миронов - "за проникновенное воплощение образа князя Мышкина на экране".

Премия "Национальный бестселлер" появилась в 2001 году. Она вручается ежегодно в начале лета в Санкт-Петербурге. Цель премии – "вскрыть невостребованный иными средствами рыночный потенциал отличающихся высокой художественностью и/или иными достоинствами прозаических произведений". В 2012 году "Нацбест" получил Александр Терехов за роман "Немцы", в котором он рассказал о жизни столичных чиновников, опираясь на собственный опыт работы в пресс-центре префектуры ЗАО. Два раза лауреатом премии становился Дмитрий Быков. Он был награжден за биографию "Борис Пастернак" и за роман "Остромов, или Ученик чародея". Захара Прилепина за роман в рассказах "Грех" отмечали премией два раза: в 2008 году и в 2011-м, когда жюри во главе в Аркадием Дворковичем выбрало лучшую книгу среди победителей премии "Национальный бестселлер".

В 2003 году музей-усадьба "Ясная Поляна" учредила одноименную литературную премию, которую получают нынешние классики русской литературы и современные молодые авторы. Премия вручается в трех номинациях: "Современная классика" и "XXI век", "Детство. Отрочество. Юность" (с 2012 года). Лауреатами этого года стали Валентин Распутин с повестью "Живи и помни", Евгений Касимов с книгой повестей и рассказов "Назовите меня Христофором" и Андрей Дмитриев с романом "Крестьянин и тинейджер".

Также в России вручают такие премии, как "Литературное наследие", "Дебют", "Александр Невский", Бунинскую премию и многие другие.

Литературные премии мира

В США самой престижной творческой наградой в области литературы, журналистики, музыки, театра считают Пулитцеровскую премию. Она вручается в Нью-Йорке в первый понедельник мая. Премии были удостоены многие известные романы, в том числе "Унесенные ветром" Маргарет Митчел, "Гроздья гнева" Уильяма Фолкнера, "Старик и море" Эрнеста Хэмингуэя, "Убить пересмешника" Харпер Ли. С 2011 года работы на соискание премии принимают только в электронном виде.

Английская Букеровская премия присуждается британским, ирландским литераторам, а также писателям из Зимбабве. Лидером по количеству "Букеров" стала Айрис Мердок, которая была отмечена премией шесть раз. По два "Букера" у Джозефа Кутзее и Питера Кэри. А в 2012 году этот список пополнила и Хилари Мантел, получившая премию за роман "Внесите тела". Ранее был отмечен ее роман "Волчий зал".

Французы награждают своих литераторов Гонкуровской премией. Размер премии символичен – всего десять евро, плюс ужин в парижском ресторане "Друан". Однако продажи книг победителя после получения премии существенно увеличиваются. Писатель Ромен Гари умудрился получить премию дважды – под собственным именем и под вымышленным. В 2012 году лауреатом стал Жером Феррари с романом "Проповедь о падении Рима".

В Испании вручают премию Мигеля де Сервантеса, в Германии – премию Гёте, в Норвегии – премию Ибсена. Есть литературные награды в области фантастики и детектива. Их много, и они очень разные.