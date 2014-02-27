Форма поиска по сайту

27 февраля 2014, 18:52

Культура

В столичной больнице стартовала буккроссинг-акция

В столице проходит акция "Буккроссинг в больницах Москвы"

В столице проходит акция "Буккроссинг в больницах Москвы". 27 февраля в ее рамках в городской больнице №7 появилась общественная книжная полка. Формировать библиотеку предлагают как врачам, так и пациентам, которые могут оставлять в ней собственные книги и брать почитать те, что принесли другие участники акции. Привлекают к буккроссингу горожан через социальные сети.

"Информация об акции, размещенная нами в социальных сетях, вызвала у людей реакцию, которая не может не радовать. Появилось множество желающих поддержать проект, откликнуться, причем независимого от того, в больнице будет проходить акция еще где-то в другом месте", - рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" председатель общественного совета при департамент образования Москвы Нина Минько.

До конца марта "подключить" к буккроссингу планируется еще три городские больницы - №№4, 49 и 12.

