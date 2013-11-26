Самые яркие новинки Non/fiction - 2013

Фото: ИТАР-ТАСС
27 ноября ярмарка Non/fiction- 2013 откроет свои двери для посетителей. Среди огромного количества книжных полок сориентироваться и определиться с выбором будет сложно даже заядлому читателю. Корреспондент сетевого издания M24.ru попросил экспертов в книжном мире выделить три самые яркие, по их мнению, новинки уходящего года.
Накануне открытия ярмарки мы публикуем список книг, на которые стоит обратить внимание.
Александр Гаврилов - российский критик, редактор и литературный деятель; глава некоммерческой организации "Институт книги"; доцент кафедры проектов в сфере культуры Высшей школы экономики.
МаусАннотация: Книга Арта Шпигельмана рассказывает историю одного из самых страшных явлений XX века – Холокоста – в комиксах. Это произведение человека, чьи родители пережили гетто, Освенцим и "марш смерти" на Дахау. Также книга повествует и о попытке разобраться в непростых отношениях со своей семьей. "Маус" создан на стыке двух этих проблем.
Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега ДорманаАннотация: Книга повествует о жизни и творчестве дирижера Рудольфа Баршая, принадлежавшего к плеяде великих музыкантов ХХ века. Созданный им в конце пятидесятых Московский камерный оркестр покорил публику во всем мире. Постоянными партнерами оркестра были Святослав Рихтер, Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс. На пике карьеры в 1977 году Баршай уехал на Запад, чтобы играть сочинения, которые были запрещены в СССР.
На склоне лет, в Швейцарии, перед камерой кинорежиссера Олега Дормана Баршай вспоминает о своем скитальческом детстве, о юности в годы войны, о любви и потерях, о своих легендарных
Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверейАннотация: В книге, представляющей жанр нон-фикшн, Дмитрий Жуков рассказал о биологических основах поведения человека, в первую очередь о тех его формах, где важную роль играют гормоны, феромоны и другие химические вещества. Здесь теория переплетается с реальностью: научные положения богато иллюстрированы примерами из жизни, искусства и даже мифологии.
Алексей Мокроусов - главный редактор издания "Московский книжный журнал".
“Энциклопедия русского авангарда”Два тома биографий (третий, о течениях, появится в будущем году) доказывают, что частная инициатива и многолетняя фундаментальная работа сочетаются и сегодня.
"1913"Аннотация: Книга о важнейшем годе мировой истории вышла при поддержке немецкой литературной программы litrex.de, предназначенной для издателей и переводчиков.
"Синий диван"Аннотация: Новый выпуск уникального журнала (это интеллектуальное издание выпускается силами одного человека – Елены Петровской) посвящен нефилософским формам мышления.
Борис Куприянов - российский издатель и публицист, один из соучредителей книжного магазина "Фаланстер"; программный директор Международного московского открытого книжного фестиваля и член экспертного совета Международной ярмарки интеллектуальной литературы "Non/fiction".
Краткая история фотографииАннотация: Книга, выпущенная в 2013 году, содержит три классических эссе Вальтера Беньямина: "Краткая история фотографии", "Париж - столица девятнадцатого столетия", "Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости". Все они объединены темой перемен, происходящих в искусстве в ту эпоху, когда оно из элитарного и уникального превращается в массовое и тиражируемое.
Река без берегов. Часть 1. Деревянный корабльАннотация: Модернистский роман немецкого прозаика, драматурга и теоретика искусства, написанный в трагические для всего мира 1934-1946 годы на датском острове Борнгольм.
Роман повествует о развитии человеческой личности: ее формировании и угасании. В книге развертывается старинная метафора о жизни как опасном плавании: молодой человек прячется в трюме странного корабля-лабиринта, чтобы быть рядом со своей возлюбленной во время плавания с неизвестным пунктом назначения.
Чужие?Аннотация: В своей книге Екатерина Бобринская рассматривает основные тенденции советского неофициального искусства 1950-1980-х годов. Герои Бобринской – это художники нонконформисты, которых она намерено не называет привычным термином. Книга рассчитана как на специалистов-искусствоведов, так и на всех интересующихся искусством ХХ столетия и современным искусством.