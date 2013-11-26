Самые яркие новинки Non/fiction - 2013

Фото: ИТАР-ТАСС

27 ноября ярмарка Non/fiction- 2013 откроет свои двери для посетителей. Среди огромного количества книжных полок сориентироваться и определиться с выбором будет сложно даже заядлому читателю. Корреспондент сетевого издания M24.ru попросил экспертов в книжном мире выделить три самые яркие, по их мнению, новинки уходящего года.

Накануне открытия ярмарки мы публикуем список книг, на которые стоит обратить внимание.

Александр Гаврилов - российский критик, редактор и литературный деятель; глава некоммерческой организации "Институт книги"; доцент кафедры проектов в сфере культуры Высшей школы экономики.

Маус

Автор: Арт Шпигельман 
Издательство: CORPUS 
Аннотация: Книга Арта Шпигельмана рассказывает историю одного из самых страшных явлений XX века – Холокоста – в комиксах. Это произведение человека, чьи родители пережили гетто, Освенцим и "марш смерти" на Дахау. Также книга повествует и о попытке разобраться в непростых отношениях со своей семьей. "Маус" создан на стыке двух этих проблем.

Автор: Арт Шпигельман Издательство: CORPUS Аннотация: Книга Арта Шпигельмана рассказывает историю одного из самых страшных явлений XX века – Холокоста – в комиксах. Это произведение человека, чьи родители пережили гетто, Освенцим и "марш смерти" на Дахау. Также книга повествует и о попытке разобраться в непростых отношениях со своей семьей. "Маус" создан на стыке двух этих проблем.

Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана

Автор: Олег Дорман 
Издательство: CORPUS 
Аннотация: Книга повествует о жизни и творчестве дирижера Рудольфа Баршая, принадлежавшего к плеяде великих музыкантов ХХ века. Созданный им в конце пятидесятых Московский камерный оркестр покорил публику во всем мире. Постоянными партнерами оркестра были Святослав Рихтер, Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс. На пике карьеры в 1977 году Баршай уехал на Запад, чтобы играть сочинения, которые были запрещены в СССР. На склоне лет, в Швейцарии, перед камерой кинорежиссера Олега Дормана Баршай вспоминает о своем скитальческом детстве, о юности в годы войны, о любви и потерях, о своих легендарных

На склоне лет, в Швейцарии, перед камерой кинорежиссера Олега Дормана Баршай вспоминает о своем скитальческом детстве, о юности в годы войны, о любви и потерях, о своих легендарных

Автор: Олег Дорман Издательство: CORPUS Аннотация: Книга повествует о жизни и творчестве дирижера Рудольфа Баршая, принадлежавшего к плеяде великих музыкантов ХХ века. Созданный им в конце пятидесятых Московский камерный оркестр покорил публику во всем мире. Постоянными партнерами оркестра были Святослав Рихтер, Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс. На пике карьеры в 1977 году Баршай уехал на Запад, чтобы играть сочинения, которые были запрещены в СССР.На склоне лет, в Швейцарии, перед камерой кинорежиссера Олега Дормана Баршай вспоминает о своем скитальческом детстве, о юности в годы войны, о любви и потерях, о своих легендарных

Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей

Автор: Дмитрий Жуков 
Издательство: Альпина нон-фикшн 
Аннотация: В книге, представляющей жанр нон-фикшн, Дмитрий Жуков рассказал о биологических основах поведения человека, в первую очередь о тех его формах, где важную роль играют гормоны, феромоны и другие химические вещества. Здесь теория переплетается с реальностью: научные положения богато иллюстрированы примерами из жизни, искусства и даже мифологии.

Автор: Дмитрий Жуков Издательство: Альпина нон-фикшн Аннотация: В книге, представляющей жанр нон-фикшн, Дмитрий Жуков рассказал о биологических основах поведения человека, в первую очередь о тех его формах, где важную роль играют гормоны, феромоны и другие химические вещества. Здесь теория переплетается с реальностью: научные положения богато иллюстрированы примерами из жизни, искусства и даже мифологии.

Алексей Мокроусов - главный редактор издания "Московский книжный журнал".

"Энциклопедия русского авангарда" 

Авторы: Василий Ракитин и Андрей Сарабьянов 
Издательство Глобал Эксперт энд Сервис Тим 
Два тома биографий (третий, о течениях, появится в будущем году) доказывают, что частная инициатива и многолетняя фундаментальная работа сочетаются и сегодня.

Авторы: Василий Ракитин и Андрей Сарабьянов Издательство Глобал Эксперт энд Сервис Тим Два тома биографий (третий, о течениях, появится в будущем году) доказывают, что частная инициатива и многолетняя фундаментальная работа сочетаются и сегодня.

"1913" 

Автор: Флориан Иллиес 
Издательство: Ад Маргинем
Аннотация: Книга о важнейшем годе мировой истории вышла при поддержке немецкой литературной программы litrex.de, предназначенной для издателей и переводчиков.

"Синий диван" 

Редактор: Елена Петровская 
Издательство "Три квадрата" 
Аннотация: Новый выпуск уникального журнала (это интеллектуальное издание выпускается силами одного человека – Елены Петровской) посвящен нефилософским формам мышления.

Редактор: Елена Петровская Издательство "Три квадрата" Аннотация: Новый выпуск уникального журнала (это интеллектуальное издание выпускается силами одного человека – Елены Петровской) посвящен нефилософским формам мышления.

Борис Куприянов - российский издатель и публицист, один из соучредителей книжного магазина "Фаланстер"; программный директор Международного московского открытого книжного фестиваля и член экспертного совета Международной ярмарки интеллектуальной литературы "Non/fiction".

Краткая история фотографии

Автор: Вальтер Беньямин 
Издательство: Ад Маргинем 
Аннотация: Книга, выпущенная в 2013 году, содержит три классических эссе Вальтера Беньямина: "Краткая история фотографии", "Париж - столица девятнадцатого столетия", "Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости". Все они объединены темой перемен, происходящих в искусстве в ту эпоху, когда оно из элитарного и уникального превращается в массовое и тиражируемое.

Автор: Вальтер Беньямин Издательство: Ад Маргинем Аннотация: Книга, выпущенная в 2013 году, содержит три классических эссе Вальтера Беньямина: "Краткая история фотографии", "Париж - столица девятнадцатого столетия", "Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости". Все они объединены темой перемен, происходящих в искусстве в ту эпоху, когда оно из элитарного и уникального превращается в массовое и тиражируемое.

Река без берегов. Часть 1. Деревянный корабль Аннотация: Модернистский роман немецкого прозаика, драматурга и теоретика искусства, написанный в трагические для всего мира 1934-1946 годы на датском острове Борнгольм.

Роман повествует о развитии человеческой личности: ее формировании и угасании. В книге развертывается старинная метафора о жизни как опасном плавании: молодой человек прячется в трюме странного корабля-лабиринта, чтобы быть рядом со своей возлюбленной во время плавания с неизвестным пунктом назначения. Аннотация: Модернистский роман немецкого прозаика, драматурга и теоретика искусства, написанный в трагические для всего мира 1934-1946 годы на датском острове Борнгольм.Роман повествует о развитии человеческой личности: ее формировании и угасании. В книге развертывается старинная метафора о жизни как опасном плавании: молодой человек прячется в трюме странного корабля-лабиринта, чтобы быть рядом со своей возлюбленной во время плавания с неизвестным пунктом назначения. Автор: Ханс Хенни Янн Издательство: Издательство Ивана Лимбаха