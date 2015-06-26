Новая книга: "Я исповедуюсь", Жауме Кабре

Имя Жауме Кабре интересно уже тем, что о таком явлении, как современная каталонская литература нам известно ничтожно мало. К тому же, "Я исповедуюсь" – его первый роман, переведенный на русский язык.

Перед нами воистину исповедальный текст. Главный герой романа, мыслитель и коллекционер, шестидесятилетний Адриа Ардевол страдает болезнью Альцгеймера и решает как на духу рассказать о себе в литературной форме. Исповедь начинается с ранних лет – Адриа родился в семье, где отец любил предметы старины больше собственного сына. Все детство Адриа провел не зная ни родительской любви, ни духовной близости. Он пишет о своей жизни, переживаниях, обо всем, что помнит. Но память ускользает от Адриа, и прощание с ней тянется целую вечность.

Из этой истории у Жауме Кабре получается великолепный психологический роман. "Я исповедуюсь" мгновенно стал бестселлером во многих странах мира, в том числе и в России. Роман был отлично принят профессиональным литературным сообществом и получил награду испанской критики "Буря в стакане".

М.: Иностранка; Азбука-Аттикус