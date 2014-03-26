Книгу о Юрии Соломине "И это все о нем" презентовали в Малом театре

Юрий Соломин. Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 26 марта, в Малом театре презентовали книгу критика и театроведа Веры Максимовой "И это все о нем", посвященную актеру, народному артисту СССР и художественному руководителю театра Юрию Соломину.

Объемное произведение повествует о детстве и юности Юрия Мефодьевича, которые прошли в далекой Чите, о переезде в Москву, о поступлении в театральное училище имени Щепкина, о работе в Малом театре, о кинематографической карьере. Но главное – литературный труд Максимовой позволяет увидеть другого Соломина – вне кино и вне театра. В книге много личного, сокровенного. Вся она пропитана воспоминаниями. Неслучайно, по признанию актрисы Людмилы Поляковой, "страницы хочется гладить".

Соломин без утайки делится с автором смешными и грустными историями из прошлого: как мама приносила домой застывшее от холода молоко, как ели картошку-"толкушку" с озерной или речной рыбой вместо масла, как держали в доме козу "с грустными глазами", как в 1937 году арестовывали деда – бывшего политического ссыльного.

"Вернулось то ощущение, когда берешь в руки книгу и понимаешь, что она вкусная. Ее не положишь в сумочку, чтобы почитать на остановке. Хочется зажечь лампу, налить чай и читать", - поделилась впечатлениями Полякова.

По признанию автора Веры Максимовой, она впервые была настолько близка со своим литературным героем. Немудрено, ведь Максимова и Соломин много лет трудятся бок о бок в Малом театре.

"Эта книга – гибрид. Написана театроведом. Но мне хотелось, чтобы ее читали обычные люди. Поэтому я не использовала много терминов. Благодаря художнику Борису Трофимову, который работал над оформлением обложки и монтажом, книга получилась удивительно красивой", - отметила Максимова.

Как подчеркнул сам герой повествования – Юрий Соломин, книга написана о театре, его истории и людях ее создающих.

"Вера Анатольевна написала не обидно, справедливо, точно", - отметил Соломин.

Книгу "И это все о нем" можно приобрести в Малом театре.